Стало известно, как Россия ответит на новый пакет американских санкций

Снизить вложения в американские бумаги и увеличить расчеты в национальных валютах. Так Москва ответит на новый пакет санкций Вашингтона. Об этом стало известно от первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Он поделился информацией с Владимиром Соловьевым во время интервью для программы "Воскресный вечер", которую транслирует "Россия 1". Также государственный деятель рассказал, что следствием запретительных мер, вводимых в отношении РФ, может стать падение национальной валюты, а также рост инфляции до 3%. Однако и при этом она не выйдет на границы целевого коридора ЦБ.
Силуанов успокоил тех россиян, у кого имеются валютные счета, сбережения не пострадают от санкций, вводимых США. Также стало известно, что ведомство в текущем году ждет профицита бюджета примерно 1,5-2% ВВП.
Особо политик отметил и "репутацию" национальной валюты США: становится невыгодно и ненадежно вести с ее помощью международные дела.
Ранее "Правда.Ру" писала, что с 22 августа Соединенные Штаты пообещали ввести второй пакет запретительных меры в адрес Москвы. Официальный повод — инцидент в Солсбери.
Источник фото: Fotodom. ru
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