Владимир Путин: Пятый Каспийский саммит можно назвать эпохальным

Пятый Каспийский саммит можно назвать эпохальным. Таково мнение российского лидера Владимира Путина.

На встрече примут конвенцию по статусу Каспия. По мнению президента, этот документ важен, так как создает условия для того, чтобы сотрудничество меж государствами-участницами вышло на новый уровень. Тогда будет возможно тесное взаимодействие по различным направлениям.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, особо важно, что Конвенция о статусе моря строго регламентирует вопросы разграничений и неприсутствия в нем внерегиональных стран. Это гарантирует, что Каспий будет использоваться лишь в мирных целях.

Также глава Кремля рассказал, что за 5 месяцев текущего года Москва стала активнее вести торговые дела с прикаспийскими государствами. Путин предложил партнерам сосредоточиться на развитии цифровой экономики и транспортно-логистической сфере, а также туризме.

Глава РФ разделил позицию коллег, что V Каспийский саммит "имеет неординарное, если не сказать, эпохальное значение". Конвенция, ставшая центром этой встречи, готовилась более 20 лет. В результате получился сбалансированный международный договор.

Отметим, что саммит открылся сегодня, 12 августа, в казахстанском городе Актау, что на побережье Каспийского моря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приветствовал коллег из РФ, Ирана, Азербайджана и Туркмении.

Источник фото: kremlin.ru