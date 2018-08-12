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Владимир Путин: Пятый Каспийский саммит можно назвать эпохальным

Политика

Пятый Каспийский саммит можно назвать эпохальным. Таково мнение российского лидера Владимира Путина.

Владимир Путин: Пятый Каспийский саммит можно назвать эпохальным. 390665.jpeg

На встрече примут конвенцию по статусу Каспия. По мнению президента, этот документ важен, так как создает условия для того, чтобы сотрудничество меж государствами-участницами вышло на новый уровень. Тогда будет возможно тесное взаимодействие по различным направлениям.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, особо важно, что Конвенция о статусе моря строго регламентирует вопросы разграничений и неприсутствия в нем внерегиональных стран. Это гарантирует, что Каспий будет использоваться лишь в мирных целях.

Также глава Кремля рассказал, что за 5 месяцев текущего года Москва стала активнее вести торговые дела с прикаспийскими государствами. Путин предложил партнерам сосредоточиться на развитии цифровой экономики и транспортно-логистической сфере, а также туризме.

Глава РФ разделил позицию коллег, что V Каспийский саммит "имеет неординарное, если не сказать, эпохальное значение". Конвенция, ставшая центром этой встречи, готовилась более 20 лет. В результате получился сбалансированный международный договор.

Отметим, что саммит открылся сегодня, 12 августа, в казахстанском городе Актау, что на побережье Каспийского моря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приветствовал коллег из РФ, Ирана, Азербайджана и Туркмении.

Источник фото: kremlin.ru

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Темы каспий Каспийский саммит конвенция по статусу Каспия
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