Керри рассказал про позор Трампа на саммите НАТО

Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что Дональд Трамп на саммите НАТО ведет себя неподобающим образом. Его позиция портит репутацию США в мире, по мнению Керри. Об этом сообщает "РИА Новости".

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Своим мнением бывший политик поделился с читателями в twitter.

"Я никогда не видел, чтобы президент говорил нечто столь странное и контрпродуктивное, как речь президента Трампа против НАТО и Германии. Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США", - написал в своем аккаунте Керри.

"Он непрерывно разрушает нашу репутацию в мире. Он подрывает наши интересы", - уверен экс-госсекретарь.

Ранее "Правда.Ру" писала, на экстренном совещании Дональд Трамп высказался практически обо всех злободневных вопросах. Так, глава Соединенных Штатов коснулся в своей речи и предстоящей встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, и поделился своим мнением относительно принадлежности Крымского полуострова и даже по поводу выхода США из Североатлантического альянса.

Что касается Владимира Путина и взаимоотношений Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией в целом, Трамп сказал следующее. По его мнению, неправильно было бы считать Путина американским врагом, несмотря на затянувшееся и обострившееся взаимное недопонимание двух сверхдержав.

Дональд Трамп заявил, что Путин - не враг, а соперник, конкурент, с которым в будущем он собирается найти общий язык. Глава США вообще много говорил об отношениях России с НАТО, делая акцент на том, что международному клубу необходимо научиться ладить с Москвой.