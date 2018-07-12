Керри рассказал про позор Трампа на саммите НАТО

Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что Дональд Трамп на саммите НАТО ведет себя неподобающим образом. Его позиция портит репутацию США в мире, по мнению Керри. Об этом сообщает "РИА Новости".
Своим мнением бывший политик поделился с читателями в twitter.
"Я никогда не видел, чтобы президент говорил нечто столь странное и контрпродуктивное, как речь президента Трампа против НАТО и Германии. Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США", - написал в своем аккаунте Керри.
"Он непрерывно разрушает нашу репутацию в мире. Он подрывает наши интересы", - уверен экс-госсекретарь.
Ранее "Правда.Ру" писала, на экстренном совещании Дональд Трамп высказался практически обо всех злободневных вопросах. Так, глава Соединенных Штатов коснулся в своей речи и предстоящей встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, и поделился своим мнением относительно принадлежности Крымского полуострова и даже по поводу выхода США из Североатлантического альянса.
Что касается Владимира Путина и взаимоотношений Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией в целом, Трамп сказал следующее. По его мнению, неправильно было бы считать Путина американским врагом, несмотря на затянувшееся и обострившееся взаимное недопонимание двух сверхдержав.
Дональд Трамп заявил, что Путин - не враг, а соперник, конкурент, с которым в будущем он собирается найти общий язык. Глава США вообще много говорил об отношениях России с НАТО, делая акцент на том, что международному клубу необходимо научиться ладить с Москвой.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Об этом свидетельствуют результаты анализов крови, а также рентгеновское обследование.
Сирийская ПВО подбила израильский самолет во время отражения бомбардировки.
Россияне считают, что для благополучия страны необходимо национализировать промышленность и раскулачить олигархов. За это проголосовало 37% респондентов
Руководство Молдавии всячески выслуживается перед Западом, чтобы оставаться у власти как можно дольше и воровать западные деньги, сказал "Правде.Ру" эксперт.