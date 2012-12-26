Переводчик рассказал, как Путин отреагировал на его оговорку

Второй секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД Сергей Чудинов рассказал, что Владимир Путин с пониманием относится к оговоркам. Он признался, что иногда допускал ошибки в переводе слов российского лидера.

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков рассказал о случае, когда он от переутомления назвал другую страну. Тогда Владимир Путин повернулся к нему и сказал "Слушай меня внимательно".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин поздравлял премьер-министра Японии Синдзо Абэ с назначением на пост главы японского правительства.

В Японии второй раз за свою политическую карьеру должность премьер-министра занял Сидзо Абэ. С избранием на этот пост его уже поздравил президент России Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме российский лидер подтвердил заинтересованность в продолжении активной совместной работы по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях в интересах обеих стран.

Сам Абэ, в свою очередь, уже заявил о намерении наладить отношения с Россией и прийти к конструктивному решению по территориальному спору относительно Курильских островов.

09:19 Правительство Японии в полном составе подало сегодня в отставку. Ожидается, что новый кабмин будет сформирован в ближайшие часы.

Свой пост покинул и премьер-министр Йосихико Нода. Решение о роспуске правительства было принято накануне парламентского голосования, где новым главой правительства должен быть объявлен лидер Либерально-демократической партии Сидзо Абэ.

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Партия Абэ, как писала "Правда.Ру", в середине декабря одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента. До этого партия три года находилась в оппозиции. Примечательно, что сам Абе уже имел опыт работы в правительстве, причем в должности премьер-министра. Японским правительством он руководил в 2006-2007 годы.

Лидер Демократической партии Японии Йосихико Нода был избран премьер-министром в августе 2011 года. Он был 95-м по счету японским премьер-министром в истории и шестым главой правительства за последние пять лет.