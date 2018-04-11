Рассекречены разведчики среди высланных российских дипломатов

Пресс-служба СВР сообщила, что из 152 высланных российских дипломатов были три разведчика.
"Среди 152 дипломатических работников, вынужденных из-за провокационных действий Великобритании покинуть место работы в российских загранучреждениях, было три действующих сотрудника службы, с которыми директор СВР России С. Е. Нарышкин провел сегодня беседу", — говорится в сообщении Службы внешней разведки.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает консульство в Санкт-Петербурге. Это ответ на аналогичные действия США.
Для оглашения ответных мер в МИД России был приглашен посол США Джон Хантсман. "Мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал глава МИДа Сергей Лавров. Россию покидает столько же сотрудников, сколько высланы из США.
Читайте также:
Россия назвала последствия высылки своих дипломатов
Трамп решился на высылку российских дипломатов
Западу пообещали скорый и жесткий ответ на хамство
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.