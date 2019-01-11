Студенты смогут получить отсрочку от армии вторично

Первое чтение законопроекта в Госдуме уточнило основания для отсрочки от призыва на военную службу для продолжения обучения.
Нововведение сможет убрать несправедливость, с которой сталкиваются студенты высших учебных заведений, пишет Yoki.ru.
Конституция предоставляет право каждому гражданину на непрерывное образование. Однако на практике все складывается несколько иначе.
Вице-спикер палаты Ирина Яровая считает, что поскольку молодые люди идут учиться в разном возрасте, то некоторые будущие призывники, учась еще в школе, вынуждены использовать право на отсрочку от армии. А вторая отсрочка — в вузе — по закону им не положена.
Получается, что 18-летние молодые люди в период школьного обучения уже используют первую отсрочку, а она всего одна.
Теперь поправки позволят юношам пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения призывного возраста.
Согласно законопроекту, студенты смогут воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате, а потом — в магистратуре.
Законопроект не только ликвидирует неравенство, но и позволит повысить профессиональный и образовательный уровень призывного контингента, считают депутаты Госдумы.
Фото: mil.ru
Читайте также:
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Студентам дадут всего один шанс не служить в армии
Оснований для отсрочки от армии будет больше
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...
Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.
Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.