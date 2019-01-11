Студенты смогут получить отсрочку от армии вторично

Первое чтение законопроекта в Госдуме уточнило основания для отсрочки от призыва на военную службу для продолжения обучения.

Нововведение сможет убрать несправедливость, с которой сталкиваются студенты высших учебных заведений, пишет Yoki.ru.

Конституция предоставляет право каждому гражданину на непрерывное образование. Однако на практике все складывается несколько иначе.

Вице-спикер палаты Ирина Яровая считает, что поскольку молодые люди идут учиться в разном возрасте, то некоторые будущие призывники, учась еще в школе, вынуждены использовать право на отсрочку от армии. А вторая отсрочка — в вузе — по закону им не положена.

Получается, что 18-летние молодые люди в период школьного обучения уже используют первую отсрочку, а она всего одна.

Теперь поправки позволят юношам пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения призывного возраста.

Согласно законопроекту, студенты смогут воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате, а потом — в магистратуре.

Законопроект не только ликвидирует неравенство, но и позволит повысить профессиональный и образовательный уровень призывного контингента, считают депутаты Госдумы.

Фото: mil.ru

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