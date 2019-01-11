В Москве не отвергают возможности обмена украинских моряков

Москва готова рассмотреть обмен задержанных украинских моряков на граждан Российской Федерации, находящихся в заключении на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс.

В этом году власти России готовы вернуть задержанных после провокации в Черном море моряков Украины. Однако, дипломаты утверждают, что многие аспекты данного вопроса зависят от самой Украины. Киев, в свою очередь, также должен пойти на определенные договоренности, одна из которых — возвращение русских заключенных. Совершить обмен на данный момент невозможно из-за следствия по делу моряков. Пока суд не вынесет приговор, договоренность двух стран будет недействительна. Это связано с тем, что задержанные украинцы не пленники, как их считает Киев, они задержанные русскими властями для выяснения всех обстоятельств в Черном море.

Ранее Правда. Ру сообщала о том, что по делу о незаконном пересечении границы РФ украинскими моряками еще идет следствие, а значит у России нет украинских военнопленных. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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