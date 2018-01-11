Президент Владимир Путин рассказал, что он думает о большом количестве претендентов на пост президента на предстоящих выборах. Комментарий прозвучал на встрече с представителями СМИ и информагентств.
"Мне кажется, что это — нормально и хорошо. Это — повод людям высказаться, поговорить о путях развития страны. Это полезно, это освежает и обостряет дискуссию. Главное, чтобы все было в рамках закона. Буду рад увидеть интересные и полезные предложения по развитию страны", — сказал Путин.
Ранее "Правда.Пу" сообщала, что на этой же встрече Владимир Путин признался, что все праздники проводит в России, а Новый год встретил еще и в морозной Сибири.
На встрече также прозвучал вопрос, что думает Путин по поводу знаменитого "вмешательства" России в выборы в США. Глава государства назвал это чушью и бредом.
"Хочу еще раз подчеркнуть: это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было", — сказал Путин.
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