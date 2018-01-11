Путин рассказал, почему не уезжает на праздники из России

Президент Владимир Путин заявил, что все праздники проводит в России. Заявление прозвучало на встрече президента с представителями российских печатных СМИ и информагентств.

Фото: kremlin.ru

"Меня никуда не тянет. В Новый год я побывал и в морозной Сибири", — рассказал глава государства.

На встрече также прозвучал вопрос, что думает Путин по поводу знаменитого "вмешательства" России в выборы в США. Глава государства назвал это чушью и бредом.

"Хочу еще раз подчеркнуть: это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было", — сказал Путин.

В то же время, подчеркнул президент, Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном, однако внутриполитическая ситуация в США не успокаивается, все время разыгрывается "российская карта".

"Это зависит не от нас. Мы готовы… однако внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается. Мы это с вами видим и понимаем, что российская карта разыгрывается внутри политической жизни США, и все время запугивают действующего президента импичментом, в качестве аргумента выдают мнимое вмешательство России", — пояснил Путин.

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