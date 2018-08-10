Медведев сравнил санкции США с объявлением войны

Новые санкции против Москвы — это объявление экономической войны. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что реакция должна быть соответствующей: методы могут быть экономическими или политическими.

Отказавшись изначально комментировать тему второго пакта санкций, спикер все же сказал, какой будет реакция, если запрет коснется деятельности банков и использования валюты. По мнению Медведева, это будет равносильно объявлению войны, а на войне необходимо отвечать. "И наши американские друзья это должны понимать", — заключил премьер-министр.

Также он обратился мыслью к уже работающим санкциям, отметив, что это "ограничение нашей экономической мощи". Кроме того, Медведев напомнил, что советская Россия тоже претерпела множество запретов, она практически постоянно существовала в условиях санкционного давления. По мнению спикера, Запад ведет себя так сейчас, чтобы Москва "выпала" из числа сильных конкурентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на этой неделе, в среду, США предупредили: 22 августа будут введены новые санкции в отношении Москвы. Причиной назван инцидент в Солсбери.

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