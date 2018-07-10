Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом

Джон Кеннеди, американский сенатор, после визита в Россию в составе конгрессменов заявил, что переговоры с руководством РФ больше похожи на общение с мафией.
Детали поездки Кеннеди описал также красноречиво. Общую атмосферу переговоров сенатор назвал "сварливой". Глава российского МИДа Сергей Лавров "удостоился" звания хулигана. Переговоры с российским руководством Кеннеди сравнил со сделкой с мафией.
"Их философия - деньги и власть. И это является философией Путина", - так окрестил взгляды российских политиков Кеннеди.
О будущей встрече Трампа и Путина Джон Кеннеди не отзывается столь же негативно, однако не надеется, что саммит принесет какие-то значительные результаты в развитии отношений между странами.
Ранее "Правда.Ру" писала, сенатор заговорил о "драконовских мерах" против России. Кеннеди предупредил, что в случае, если выявится причастность российской стороны к вмешательству в выборы конгресса, ответ от США будет "очень жестким".
Однако Кеннеди надеется, что такого исхода событий удастся избежать. Он заявляет, что в этом случае все зависит от действий России.
При этом сенатор отметил, что Соединенные Штаты хотели бы наладить отношения с Россией.
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