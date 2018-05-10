Россия решилась: грядет национализация западных активов?

Депутаты Госдумы намерены внести законопроект о введении санкций в отношении тех, кто вмешивается в выборы в России извне.

Такую инициативу анонсировал первый заместитель главы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Изменения могут коснуться законв 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России.

Этот закон, напомним, стал ответом на принятый в США "акт Магнитского". Исаев подчеркнул, что в нем есть перечень тех, в отношении кого эти санкции могут быть применены.

По его словам, новый проект закона будет касаться "иностранных лиц, вмешивающихся выборы в РФ".

Не исключено, что речь пойдет и о "натаскивании вполне конкретных кандидатов, оказании информационной помощи и иных более жестких формах вмешательства".

Другой автор, депутат-единоросс Виктор Пинский сообщил журналистам о мере для иностранных структур, которые вмешиваются в российские выборы. Законопроект предполагает возможность отнесения их к нежелательным организациям.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что посол США в России Джон Хантсман и представители российских властей продолжили дискуссию о вмешательстве Соединенных Штатов в выборы в России. По словам американского дипломата, "иногда я беспокоюсь, что такой обмен заявлениями приведет к излишней эскалации". Обеспокоенность понятна, но вообще говоря, Москве в этом плане пока еще очень далеко до Вашингтона.

Замечание Джона Хантсмана насчет "излишней эскалации" по сути верное, если бы не два момента: первое, адресовать его нужно все же в первую очередь начальству посла и второе - эта эскалация и так уже зашла слишком далеко, усилиями Вашингтона в первую очередь. И не похоже, что там намерены останавливаться.

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