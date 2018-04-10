Аман Тулеев избран председателем Кемеровского облсовета

В Кемеровской области облсовет единодушно проголосовал за избрание экс-губернатора области Амана Тулеева главой облсовета. Ранее возглавлявший областной парламент Алексей Синицын специально ушел в отставку, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, сообщает РИА Новости.

Фото: http://archive.government.ru

Тулеев, получив новую должность, заявил, что передает Кузбасс новому главе "в прекрасном рабочем состоянии".

"На сегодняшний день, благодаря нашим депутатам, труду команды, мы можем гордиться Кузбассом созидательным, процветающим. Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем, мобильном состоянии. По итогам 2017 года наблюдается рост налогов и налоговых доходов — 29,9 миллиарда рублей. Это 26,4% к 2016 году. Это говорит о профессионализме, уме, таланте команды. Такого в истории Кузбасса просто не было", — сказал Тулеев, выступая в парламенте.

Он отметил, что передает область новому руководителю в финансово устойчивом положении, "с денежками".

"Мы вышли среди 80 регионов России на четвертое место по налоговым доходам. Не только уголь. Тут все — металлургия, машиностроение, химия, малый бизнес, обрабатывающая промышленность", — заявил Тулеев.

Бывший губернатор сказал, что вспомнил 1990 год, когда точно так же 250 депутатов избрали его, тогда начальника Кемеровской железной дороги, председателем областного совета народных депутатов.

"Сегодня 2018 год — и все возвращается на круги своя. Интересно в жизни происходит, круговорот такой. Говорить мне со многими из вас легко и просто, потому что мы вместе прошли большой путь и совесть у нас перед господом чиста", — заявил новый глава облсовета.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев, несмотря на отставку, по прежнему носит почетное звание "Народный губернатор". Это закон, который на сегодня действует.

Тулееву устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учета НДФЛ. Также ему предоставляется помощник для осуществления общественной деятельности, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области он получит отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.

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