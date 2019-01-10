Госдума решила умерить аппетиты Японии на Курильские острова

В Правительстве Российской федерации подготовлен и внесен в Государственную думу проект, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к России со стороны Японии.
В документе сказано, что Курильские острова остаются важной и неотъемлемой частью Российского государства, находясь в составе Сахалинской области.
"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", — написано в законопроекте.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не раз делал заявления о том, что Япония претендует на южные Курилы, но не собирается выселять оттуда жителей России. После чего посол Японии Тоехису Кодзуки был приглашен в МИД России для обсуждения данного вопроса. На переговорах замглавы российского МИД Игорь Моргулов высказал послу, что подобные заявления сильно искажают суть двух стран об ускорении проведения последних этапов подписания мирного договора на основе декларации 1956 года.
Ранее Правда.Ру писала о том, что ходе государственного визита в Сингапур и встречи с японским премьером Синдзо Абэ, президент России, Владимир Путин обещал вернуться к обсуждению декларации 1956 года и вопросу о ратификации мирного договора с Японией.
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