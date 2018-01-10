"Президенту СССР" Тристану отказали в участии в выборах

Речь об участии самопровозглашенного "президента СССР" Тристана Присягина в качестве кандидата на пост главы государства. Но ничто не мешает ему прийти на избирательный участок 18 марта и отдать голос в поддержку того или иного кандидата.

Пакет документов для выдвижения на президентских выборах Присягин подал в минувшее воскресенье. Однако в ЦИК еще один кандидат был принят без энтузиазма.

"Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Тристана Александровича Присягина, и ее уполномоченных представителей в связи с невыполнением предусмотренных законом требований и отсутствием необходимых документов", — говорится в постановлении Центризбиркома, принятом на заседании в среду.

Дело в том, что в собрании группы избирателей для поддержки Присягина приняли участие 137 человек, тогда как по закону их должно быть не менее 500. Кроме того, самовыдвиженец не предоставил заверенный нотариусом протокол регистрации членов группы и справки об имуществе и крупных расходах. Это и стало причиной для отказа в регистрации группы избирателей.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.