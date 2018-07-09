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Источник Правда.Ру

Поплатился за "Славу Украине!": Вукоевича отстранили от ЧМ-2018

Политика

Огнен Вукоевич отстранен от дальнейшего участия в Чемпионате мира 2018 Хорватским футбольным союзом. Такое решение организация приняла после того, как в интернете появилось скандальное видео Вукоевича с футболистом Домагоем Видой. 

Из-за
Фото: Instagram / footballhub_ua

На записи Вида произносит фразу "Слава Украине". Огнен Вукоевич присоединяется к реплике спортсмена и добавляет, что победу в матче с Россией хорватская сборная посвящает киевскому "Динамо" и Украине. Такое откровение оценили далеко не все пользователи интернета. Видео вызвало большой резонанс в обществе. 

В итоге FIFA вынесла футболисту Виде предупреждение. Хорватский футбольный союз также порекомендовал футболистам не касаться любых тем, которые могут быть прямо или косвенно связаны с политикой.

Больше всех в этой истории пострадал Вукоевич. Хорватский футбольный союз не стал закрывать глаза на случившееся, и теперь он должен покинуть Мундиаль. 

Ранее "Правда.Ру" писала, после победы над Россией Вида и тренер хорватской команды Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором прозвучала фраза "Слава Украине!". Такой шаг неизбежно привлек внимание общественности и журналистов, и не сказать, что все пришли в восторг.

Глядя на реакцию, хорватский футбольный союз (HNS) выступил с заявлением о том, что эти слова прозвучали в силу большой поддержки из Украины, с которой Виду и Вукоевича связывает профессиональная карьера.

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко встал на защиту игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который произнес фразу "Слава Украине!" после победы над командой России в четвертьфинальной встрече чемпионата мира 2018 года.

По словам Павелко, "за последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам".

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Темы спорт футбол Россия Украина Хорватия Домагой Вида Огнен Вукоевич Чемпионат мира
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