Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018

Чемпионат мира подходит к концу, а у британских политиков футбольный турнир по-прежнему остается "горячей" темой. На этот раз наброситься на ЧМ решила Сара Волластон, видный борец с брекcитом и "политикой постправды". По ее мнению, Россия не достойна проводить финал Мундиаля из-за химатак.

Фото: ru.fifa.com

"Пора послать Путину конкретный сигнал об использовании химического оружия. Нужно перенести оставшиеся игры Чемпионата мира куда-нибудь в Европу", - заявила в своем аккаунте Волластон.

Видимо, причиной для такого эмоционального твита стали отравления в Солсбери и Эймсбери. Однако по первому случаю причастность российской стороны доказать так и не смогли, а по второму - ситуация и вовсе не имеет хотя бы каких-то конкретных данных.

Однако пользователи не просто не согласились с политиком, они изумились появлению такого твита в принципе. Некоторые из них написали, что считают такой пост странным, а другие предположили, что это своеобразная "шутка".

Один из подписчиков Волластон и вовсе обратился к автору поста с вопросом: "Ты что пьяна?".