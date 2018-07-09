Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018

Чемпионат мира подходит к концу, а у британских политиков футбольный турнир по-прежнему остается "горячей" темой. На этот раз наброситься на ЧМ решила Сара Волластон, видный борец с брекcитом и "политикой постправды". По ее мнению, Россия не достойна проводить финал Мундиаля из-за химатак.
"Пора послать Путину конкретный сигнал об использовании химического оружия. Нужно перенести оставшиеся игры Чемпионата мира куда-нибудь в Европу", - заявила в своем аккаунте Волластон.
Видимо, причиной для такого эмоционального твита стали отравления в Солсбери и Эймсбери. Однако по первому случаю причастность российской стороны доказать так и не смогли, а по второму - ситуация и вовсе не имеет хотя бы каких-то конкретных данных.
Однако пользователи не просто не согласились с политиком, они изумились появлению такого твита в принципе. Некоторые из них написали, что считают такой пост странным, а другие предположили, что это своеобразная "шутка".
Один из подписчиков Волластон и вовсе обратился к автору поста с вопросом: "Ты что пьяна?".
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