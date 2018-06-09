Глава Ингушетии приказал найти недовольных выборами

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прокомментировал прошедшую в Москве несанкционированную акцию, в рамках которой некие люди, именовавшие себя общественными деятелями, взяли на себя право говорить от лица всего ингушского народа и требовать возвращения прямых выборов главы республики. Юнус-Бек Евкуров потребовал найти организаторов этого мероприятия, которые "раскачивают ситуацию в регионе".

Произошедшее глава Ингушетии обсудил с постпредом республики в Москве Алиханом Цечоевым. Юнус-Бек Евкуров поручил постпредству, совместно с членами ингушской общины Москвы и Подмосковья, полномочными представителями республики, заняться расследованием этого инцидента.

Напомним, что дату голосования по избранию главы республики депутаты Народного Собрания Ингушетии определили в минувший в четверг во время заседания. Как сообщает "Интерфакс", выборы запланированы на 9 сентября нынешнего года. Теперь региональные отделения политических партий представят главе государства не более трех кандидатур от каждой партии, из представленных в парламенте республики.

На следующем этапе президент страны предложит ингушским парламентариям три кандидатуры потенциальных глав субъекта, определенные им из числа заявленных претендентов. Депутатам необходимо не позднее 20 дней со дня внесения представления главой государства рассмотреть кандидатуру главы республики.

Такой порядок выбора главы республики был установлен с мая 2013 года, когда депутаты Народного собрания Ингушетии приняли поправки в законопроект о выборах, в соответствии с которыми высшее должностное лицо региона будет избираться республиканским парламентом. Поправки были приняты тогда большинством голосов.

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