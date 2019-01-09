Рогозин объяснил отмену визита в США борьбой между Трампом и конгрессом

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что его визит в США был отменен из-за борьбы американского Конгресса с Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в своем интервью СМИ.
Визит Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты Америки был запланирован на февраль 2019 года. Глава "Роскосмоса" не раз указывал на то, что хочет продуктивной совместной работы с американскими коллегами, однако с их стороны видна лишь нестабильность и постоянная "турбулентность" действий. Он также отметил, что остается неприятный осадок и, что на данный момент важным и очень сложным является лишь создание окололунной станции.
В комментарии Рогозина есть и упоминание о том, что лишь совместными силами можно достигнуть желаемых результатов. Американские корабли не смогут обойтись без страховки и поддержки российских.
Напомним, что НАСА аннулировало приглашение Рогозина в США из-за высказывания протеста многих американских политиков на этот счет, однако официального отзыва от НАСА в "Роскосмосе" так и не получили.
Ранее Правда.Ру писала о том, что Дмитрий Рогозин заявил, что Москва не будет участвовать в создании окололунной станции на вторых ролях. По его словам, Россия может основать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС.
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