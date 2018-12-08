Число иностранных рабочих в России в следующем году резко снизят

В следующем году число иностранных рабочих, которых можно будет принять на работу в России, снизится на 20 %. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев уже подписал соответствующий указ.
Отметим, что, согласно подписанному премьер-министром законопроекту, всего на официальную работу в следующем году можно будет принять порядка 150 тысяч иностранных граждан. Любопытно, что наиболее приоритетными сферами для приема на работу таких работников правительство Российской Федерации считает строительные, монтажные и ремонтные работы. Так, в этих сферах российским работодателям можно будет принять на работу почти 52 тысячи иностранцев. Два десятка тысяч иностранных граждан можно будет принять на работу на промышленных предприятиях, а 16 тысяч человек — как работников машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи решили выяснить, что злит и раздражает граждан Российской Федерации более всего. Дело в том, что в стране за последние годы серьезно вырос уровень агрессии и злобы. Любопытно, что с этим соглашаются и сами россияне. А злит их больше всего, признались граждане РФ, нужда, бедность и действия политической верхушки.
Фото: Fotodom. ru
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