Стало известно, когда внесут коррективы в "закон Димы Яковлева"

Москва внесет коррективы в "закон Димы Яковлева", если Вашингтон создаст ведомство, контролирующее семьи с приемными детьми. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя встречу с американцами на Парламентской ассамблее ОБСЕ.

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Спикер рассказал, что несколько десятилетий РФ не запрещала гражданам США усыновлять российских детей. За это время более 60 тысяч ребят переехали в Соединенные Штаты. По словам Слуцкого, когда речь зашла о том, чтобы вновь разрешить эту практику, американским парламентариям напомнили причину, по которой был введен закон: смерть ребенка.

"Они закрылись после того, как мы им четко сказали, что, ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки", — отметил Слуцкий и подчеркнул, что пока такой инстанции нет, то и разговора быть не может.

Напомним, как рассказывала "Правда.Ру", закон, принятый в конце 2012 года, содержит блок запретов на въезд для граждан США в Россию. Свою известность документ получил из-за четвертой статьи, запрещающей американцам усыновлять российских детей. В неофициальном названии закона звучит имя мальчика-россиянина, который был усыновлен американцем. Ребенок погиб в машине по недосмотру опекуна. Суд США оправдал приемного отца.