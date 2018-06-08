Бильдербергский клуб решил забрать у США власть над миром

В Турине проходит неофициальная ежегодная конференция Бильдербергской группы. В нее входят влиятельные политики, бизнесмены, специалисты по банковскому делу, а также представители крупнейших западных СМИ. Всего на заседании будет присутствовать около 130 человек.

Участником конференции можно стать, только получив личное приглашение. Это некий закрытый клуб, куда попадают только избранные. По правилам, члены клуба имеют право обнародовать то, о чем шла речь на заседании, но не должны раскрывать, кто и что конкретно сказал.

В этом году «сильные мира сего» обсудят ряд тем. Среди них не только популизм в Европе, искусственный интеллект и свободная торговля, но и вопросы, связанные с Россией, а также международная ведущая роль США. Возможно, в будущем влиятельные люди хотят внести коррективы в этот тезис. Всего определено 12 тем, касающихся глобальных событий в мире.

Обычно большинство участников - это европейцы, примерно треть - североамериканцы. Приезжают на конференцию и японцы, и очень редко - русские. Кстати, в этом году представителей нашей страны на заседании не будет. Хотя ранее на них приглашали Григория Явлинского и Лилию Шевцову.

Бильдербергский клуб не вызывает одобрения в обществе. Эти встречи не имеют никакой конкретной цели, то, что там происходит, никогда не записывается и не публикуется. Один из литературных авторов описывает конференцию как "заседание теневого мирового правительства".