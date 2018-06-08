Почему Трамп потребовал вернуть Путина в G8

Американский президент заявил, что Россия должна вернуться в G8. Об этом сообщают информагентства Bloomberg и Reuters. Последнее также опубликовало информацию о том, что Трамп высказался за то, чтобы российский лидер присутствовал на саммите G7.

"Нравится вам или нет - и это может быть политически некорректно говорить - но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", - сказал президент США журналистам.

Премьер Италии поддержал Трампа, предложившего вернуть Россию в G8.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера США, сказав, что "российская сторона делает акценты на других форматах".

Американский президент высказал свое мнение после того, как Ангела Меркель выразила позицию по поводу возвращения России в G8. Она считает такой вариант развития событий невозможным.

Напомним, ранее «Правда.Ру» писала о том, что "Германия не имеет права больше молчать о разногласиях с Соединенными Штатами". Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. По словам Мааса, американские шаги идут во вред ФРГ и другим странам Европы, а глава Белого дома Дональд Трамп намеренно совершает их.

"Правда.Ру" решила узнать, что наши эксперты думают по этому поводу. С вопросом мы обратились к профессору МГУ им. М. В. Ломоносова, доктору политических наук Андрею Манойло.

"Я бы не стал доверять Трампу, потому что сегодня он встречается с Ким Чен Ыном, завтра не встречается, послезавтра снова встречается. Это явно «шпилька» Меркель, потому что Меркель свою позицию обозначила. У Трампа с Меркель - У США с Германией и Евросоюзом - идет сейчас «война таможенных пошлин». Так что, это заявление Трампа - «шпилька» Меркель только и всего. Я бы к этому серьезно не относился," - так прокомментировал ситуацию "Правде.Ру" Андрей Манойло.

Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

"Россия вряд ли примет такое приглашение, после того, как ее исключили. Россия сказала, что ее устраивает в большей степени формат G20, где представлено большее количество стран, и это представительство более справедливое. А почему Трамп высказался? Тут все, что угодно может быть: он из духа противоречия мог сказать, а мог сказать и потому, что была бы Россия в семерке или восьмерке, он мог уже встретиться с Путиным. Сейчас у Трампа возможности провести переговоры с Путиным ограничены, все расследования идут российского следа, поэтому проявлять какую-то инициативу в одностороннем порядке невозможно. Но тут американский президент мог бы встретиться с Путиным, такая оказия была бы, вот он и мог сказать. Я бы не стал придавать этому большое значение,"- прокомментировал заявление американского лидера "Правде.Ру" Юрий Рогулев.

"Как относится к заявлению Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуться в G7? Как к простому колебанию воздуха - он, ведь, мужчина ветреный. Или забыли, что в США исполнительная власть ничего не может, когда законодательная уже сказала своё веское слово (например, принятый Конгрессом и подписанный президентом федеральный акт «О противодействии противникам Америки посредством санкций»)?",- пишет в телеграм Михаил Синельников-Оришак.

"Зачем же Трамп такое сказал? Да чтоб, во-первых, побесить Канаду посмевшую ответить на американские пошлины и являющуюся страной хозяйкой нынешней встречи G7. Во-вторых, выбить «козырь» и поставить в глупое положение некоторых «европейских партнёров», попробовавших намекнуть, что они обратятся в сторону России, если Трамп продолжит доставать их своим протекционизмом.Всем возбудившимся от слов Трампа - перестаньте ловить каждый его «чих», не будьте туземцами",- заключил автор.

"Не дай бог повестись на эту звучащую сейчас все чаще идею. «Восьмёрка» - достояние прошлого, продукт очень определённого периода, когда Россию пытались вмонтировать в некую конструкцию «большого Запада» на условиях принятия западных (европейских) правил. Этого не получилось. Возврата к той концепции нет. А ввязываться в игру по спасению «коллективного Запада» от внутреннего раскола - боже упаси. Россия и так беспрерывно становится инструментом чего-то того, что ей не нужно",- отмечает канал "Россия в глобальной политике".

"Заявление Трампа по поводу G-7 и России - попытка помешать дальнейшему сближению Путина и Си. Китай не входит в G-7. И сохранение изоляции России от этого «западного» формата - дополнительный аргумент в пользу «поворота на Восток»,- сообщает автор канала paradox_friends

"Трампу, чей главный противник - Китай (а не России, Иран или КНДР), такое развитие событий не нужно.Поэтому Москва сейчас оказывается в роли миноритария, от позиции которого зависит исход схватки между двумя мажоритарными акционерами, каждому из которых совсем немного не хватает до контрольного пакета.И судя по ответной реплике Пескова про «акцент на других форматах» -- «миноритарий» счёл торг вполне уместным",- уверяет эксперт.