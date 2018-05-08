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Конфликт ради конфликта. Губернатор Севастополя проиграл иск к спикеру Заксобрания

Политика

Исковые требования губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова против председателя Законодательного собрания города Екатерины Алтабаевой не были удовлетворены. Такое решение вынес 7 мая Ленинский районный суд.

Краткая история загадочного иска Овсянникова такова. Требование было подано спустя 4 месяца после того, как глава парламента региона не стала назначать внеочередное заседание депутатского корпуса по слову губернатора.

"Попранное право" истца в соответствующей инстанции защищали юристы. По их мнению, для восстановления оного необходимо было созвать требуемое Овсянниковым в минувшем году заседание.

По мнению же самой Екатерины Алтабаевой, иск был "безоснователен", а сам факт его подачи являл "злоупотребление правом".

Несмотря на нынешний исход, эксперты убеждены, что история, развернувшаяся вокруг иска Овсянникова, несет неприятные последствия хотя бы потому, что дискредитирует исполнительную власть региона.

Комментируя ситуацию в телеэфире, юрист Мария Акацкая расставила точки над "и", уточнив, что в губернаторские полномочия входит лишь возможность требовать созыва внеочередного заседания парламента, решение же о том, созывать его или нет, — право председателя парламента. Последний может мотивированно отказать губернатору в удовлетворении его требования.

Юрист рассказала, что аналогичных случаев в судебной практике ранее не было "ни по сути, ни по содержанию". Марии Акацкой все произошедшее видится попыткой "устроить конфликт не понятно для чего".

"Каждый орган власти должен работать и заниматься теми основными функциями, ради которых их избирают и назначают. А не просто устраивать вот такой, по сути, цирк", — резюмировала она.

Сама Екатерина Алтабаева выразила надежду, что "конструктивная работа с правительством Севастополя" будет продолжена, а "личные амбиции не будут ставиться во главу угла и доминировать над интересами города".

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Темы иск суд губернатор Севастополь Мария Акацкая Дмитрий Овсянников Екатерина Алтабаева
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