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Источник Правда.Ру

Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме

Политика

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада на Россию и Иран. Запись с претензиями американский лидер сделал в Twitter.

Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме. Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обам

Уйти в соцсеть Трампа заставило сообщение о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе.

"Много погибших, включая женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Район жестокости закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку Асада", — написал Трамп.

На этом он не остановился, в следующем сообщении призвал открыть район для медицинской помощи и проверки сведений о применении запрещенного оружия.

"Большая цена будет заплачена", — написал также американский президент. Однако не пояснил, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" — отметил Трамп.

Он также возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за то, что тот не "пересек красную черту". В случае решительных действий экс-президента, считает Трамп, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно", а Асад "ушел бы в небытие".

Ранее в США заявили, что на Думу якобы была сброшена бомба с хлором. В Минобороны РФ эту информацию опровергли и заявили о готовности направить российских специалистов "для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений".

Как объяснили в МИД РФ, подобные информационные вбросы проводятся, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Официальный Дамаск также опроверг данные сообщения, напомнив, что 8 апреля начинается операция по выводу боевиков из Думы, чему некоторые страны пытаются препятствовать.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сирия в августе 2017 года окончательно избавилась от химического оружия.

Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-майор Игорь Кириллов. "Последние два объекта, ранее находившиеся на подконтрольной боевиками территории, после их освобождения в августе 2017 года были уничтожены, проверены специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты и в дальнейшем будут представлены экспертам международной организации (ОЗХО — ред.)", — рассказал он.

Стоит отметить, что всего в Сирии было 27 объектов, на которых производилось и хранилось химоружие. 25 из них были уничтожены ранее.


СИРИЯ: Асад прокатился на машине по Восточной Гуте (комментарии президента)
Темы США Иран Сирия Путин Россия Дональд Трамп
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