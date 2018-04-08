Тайными тропами: Скрипалей отправят к Родченкову

Секретная служба МИ-6 обсудила с ЦРУ возможность укрытия на территории США Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Причина переезда — защита их от новых покушений, сообщает британская газета Sunday Times.

Издание отмечает, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами. Британцы в качестве укрытия рассматривали и другие страны, в частности, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако они признаны менее надежными с точки зрения безопасности. Зато именно Америка оценена как "страна с наименьшими шансами на то, что их там убьют".

Источники издания также говорят о том, что Скрипали находятся в сознании и скоро начнут помогать следствию.

Сергей Скрипаль начал хорошо реагировать на лечение и быстро идет на поправку. Юлия Скрипаль якобы уже отказалась от консульской поддержки со стороны России, что стало "явным шагом к тому, что она может навсегда переехать на Запад".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к их отравлению причастна Россия. В Кремле все обвинения отвергают.

Известно, что экс-полковник ГРУ в России был осужден за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.

Как сказал "Правде.Ру" экс-руководитель Управления правительственной информации РФ генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, "его не отравили, а он отравился".

"У изменников всегда очень тяжелое психологическое состояние, потому что они в любой момент ждут, что им настучат по башке. Скрипаль употреблял фентанил. Это седативный обезболивающий препарат с наркотическими составляющими, который блокирует боль, а с другой стороны — успокаивает человека. То есть на протяжении длительного времени Скрипаль находился в стрессовом состоянии и, естественно, просто мог не рассчитать дозу. А вот умышленно или не умышленно, этого мы не знаем", — сказал "Правде.Ру" Александр Михайлов.

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