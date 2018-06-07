Путин объяснил, чем так хорош Мутко

Фото: сайт Правительства Российской Федерации

После допингового скандала уволить министра спорта было нелогично и неправильно, считает глава Российской федерации Владимир Путин. Тем более, по его мнению, Виталий Мутко обладает хорошим потенциалом. Так президент объяснил его назначение в состав нового правительства. Об этом он высказался сегодня в ходе ежегодной прямой линии.

Путин отметил, что в курсе той волны критики и недовольства в адрес Мутко во время и после недавнего допингового скандала. Но президент страны уверен, что Мутко должен продолжить свою работу.

Журналисты поделились с президентом шуткой о том, что моряки просят его разрешения наносить на корабли портрет Виталия Мутко — затем, чтобы их корабли, как и депутат, стали непотопляемыми. На это Владимир Путин ответил, что российские корабли и без того очень сложно пустить ко дну.

Путин заявил, что ожидает от Мутко проявления его лучших качеств на новой должности и добавил, что желает ему всяческих успехов в работе и выразил надежду, что новый вице-премьер справится со своими обязанностями.

Отдельно Путин отметил, что несмотря на недостаточно высокий уровень английского языка, Виталий Мутко сделал довольно много для российского спорта.

Напомним, что шутки об уровне владения иностранным языком тогдашнего министра спорта зародились после того, как Мутко представлял заявку России на проведение чемпионата мира-2018 на английском, но с ярко выраженным русским акцентом. После случившегося Путин даже подарил ему самоучитель английского языка. Позже Мутко признался, что выучил его наизусть.

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