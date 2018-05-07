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Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры

Политика

Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабинета министров.

Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры. 386708.jpeg
Дмитрий Медведев. Архивное фото

Список таков:

Антон Силуанов — первый вице-премьер;

Ольга Голодец — вице-премьер, курирующий спорт и культуру;

Татьяна Голикова — вице-премьер по вопросами соцполитики, трудовых отношений, пенсий и здравоохранения;

Максим Акимов — вице-премьер по транспорту, связи и цифровой экономике;

Юрий Борисов — вице-премьер по ОПК;

Алексей Гордеев — вице-премьер по сельскому хозяйству;

Дмитрий Козак — вице-премьер по промышленности и энергетике;

Виталий Мутко — вице-премьер, курирующий строительную отрасль;

Константин Чуйченко — руководитель аппарата.

Среди предложенных кандидатов не были названы имена заместителей председателя правительства предыдущего состава кабинета министров. Это Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев, Александр Хлопонин.

P.S. Позднее стало известно, что Юрий Трутнев останется на посту вице-премьера в новом правительстве. Дмитрий Медведев его не упомянул, поскольку Трутнев также является полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

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Темы вице-премьер правительство Дмитрий Рогозин Дмитрий Медведев Аркадий Дворкович
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