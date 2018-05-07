Президент внес кандидатуру нового премьера - это Медведев

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.
Как пишут российские СМИ, Госдума утвердит ее завтра, 8 мая. Отмечается, что российский президент внес кандидатуру Медведева в соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьёй 111 Конституции Российской Федерации для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства РФ.
Напомним, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента после победы на выборах 18 марта. После инаугурации президента правительство, согласно Конституции России, ушло в отставку.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что накануне президент встретился с членами правительства и поблагодарил правительство за работу.
"Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева", - заявил Путин. Он отметил, что прошедшие шесть лет были "весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями - как в стране, так и в мире".
Президент также назвал главную задачу правительства на ближайшие годы - повышение реальных доходов граждан. Путин отметил, что для этого сейчас сложилась хорошая база.
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