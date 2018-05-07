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Всюду знаки: россияне увидели в инаугурации Путина коронацию

Политика

Пользователи соцсетей заметили "знаки" и сделали вывод - четвертая инаугурация президента Владимира Путина по историческим символам похожа на коронацию.

Всюду знаки: россияне увидели в инаугурации Путина коронацию. 386679.png

"Народ на Соборной площади  - это, конечно мощный образ с отсылкой к истории Романовых и Рюриковичей",- пишут они.

"Инаугурация завершилась весьма своеобразно. Путин вышел из Андреевского зала под "Славься, славься ты Русь моя", на мелодию Глинки из "Жизни за Царя". А потом хренакнули пушки у Кремлевской Стены, которые у нас хреначат с 1709 года по случаю победы под Полтавой, и вообще, ввел эту традицию Царь Пётр Алекссевич, впоследствии Император Всероссийский Пётр Великий",- пишут в канале "Сокамерник".

"Ну и выход на Соборную площадь и общение с народом - это тоже, извините, символ. Земский Собор там, все дела... Так что во-первых, "он нам таки Царь", а во-вторых, вообще ave Imperator",- иронизируют они.

Увидели пользователи интернета и "фанерный задник у Путина за спиной, с флагом" - предположив, что так задрапировано "тронное место".   

Напомним, что инаугурация избранного президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года ровно в полдень, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент приехал на нее на супер-лимузине "Кортеж" российской сборки.

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину»,- заявил президент России.

Также он принес клятву на Конституции Российской Федерации и признал - "многое, но далеко ещё не всё восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи, и над их решением нам ещё предстоит напряжённо работать".

"Считаю своим долгом сделать все для России, для настоящего и будущего. Цель моей жизни - служение людям, нашему Отечеству!",- заключил он.

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