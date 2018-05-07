Четвертая инаугурация Путина. Прямая трансляция

В Кремле в эти минуты проходит торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.

Руководить страной он будет следующие шесть лет. В 2018 году Владимир Путин выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

В этом году церемония не будет повторять сценарий шестилетней давности. В 2018 году президент просто перейдет в Большой Кремлевский дворец из своего рабочего кабинета.

Источник в Кремле сообщил, что "на этот раз победивший глава государства место работы не меняет".