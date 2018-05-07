В Кремле в эти минуты проходит торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.
Руководить страной он будет следующие шесть лет. В 2018 году Владимир Путин выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.
В этом году церемония не будет повторять сценарий шестилетней давности. В 2018 году президент просто перейдет в Большой Кремлевский дворец из своего рабочего кабинета.
Источник в Кремле сообщил, что "на этот раз победивший глава государства место работы не меняет".
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.