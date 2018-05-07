Инаугурация президента: Кремль, пробки и отставка правительства

Инаугурация президента Российской Федерации состоится сегодня ровно в полдень, 7 мая 2018 года, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Это шестая инаугурация за послесоветскую историю страны: до этого церемония проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

Сценарий проведения инаугурации в современной России был первоначально разработан для вступления в должность президента Бориса Ельцина. В 2000 году в него была внесена первая существенная поправка заключавшаяся в переносе места проведения: из Государственного Кремлёвского дворца в Андреевском зал Большого Кремлевского дворца. В начале церемонии в зал входят солдаты Президентского полка, которые вносят символы президентской власти: Штандарт президента РФ и Знак президента (представляет собой символическую копию ордена "За заслуги перед отечеством" I степени на цепи).

Вторая поправка внесена в 2008 году, при инаугурации Дмитрия Медведева, предусматривающая участие в церемонии уходящего с поста президента России.

Процедура всегда начинается ровно в полдень. С первыми ударами кремлевских курантов в зале появляется избранный президент, под звуки торжественного марша он проходит к трибуне, где его ожидают председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента.

По правую руку на трибуне размещают Конституцию РФ, по левую — Знак президента. Здесь произносится присяга главы государства, закрепленная в 82-й статье Конституции. Она состоит из 33 слов: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

После произнесения присяги президент считается вступившим в должность. Председатель Конституционного суда передает ему символы президентской власти. Церемония завершается краткой речью нового главы государства и залпами салюта с Кремлевской набережной

Традиционно, в связи с проведением церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина движение в центре столицы будут временно ограничено. Для движения будет закрыта улица Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, а также Москворецкая улица со стороны парка "Зарядье". Ограничения будут действовать с 09:00 до 15:00.

Церемония вступления в должность на этот раз будет сокращена по сравнению с 2012 годом. В частности, из сценария исключена речь уходящего главы государства. Сократится и маршрут следования президента — в этот раз Владимиру Путину не придется переезжать из Дома правительства в Кремль, как в 2012 году. Из рабочего корпуса президент сразу направится в Большой Кремлевский дворец. Часовая трансляция церемонии сократится на 10 минут.

А накануне президент встретился с членами правительства — сразу же после инаугурации кабинет министров подаст в отставку. Владимир Путин поблагодарил правительство за работу‍.

"Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева", — заявил Путин. Он отметил, что прошедшие шесть лет были "весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире".

Президент также назвал главную задачу правительства на ближайшие годы — повышение реальных доходов граждан. Путин отметил, что для этого сейчас сложилась хорошая база.