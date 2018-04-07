Путин уволил 11 генералов МЧС, МВД, СК и ФСИН

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности 11 генералов из МВД, МЧС, Следственного комитета и ФСИН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: archive.government.ru

От своих обязанностей освобождены главы управлений СКР в Свердловской, Белгородской, Пензенской и Псковской областях Валерий Задорин, Александр Сергеев, Олег Трошин и Олег Тушмалов, а также руководитель главка комитета в Красноярском крае Игорь Напалков.

В МВД уволены глава удмуртского управления министерства Александр Первухин, замглавы ГУ МВД по Волгоградской области Виталий Шевченко, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Павел Бугаев и начальник Уральского юридического института МВД Александр Гук.

Также уволены глава управления ФСИН по Удмуртии Владимир Доронин, руководитель Научно-исследовательского института ФСИН Андрей Быков и глава Академии государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдин Дагиров.

Президентский указ также предписал новые назначения в МВД и Следственном комитете. В частности, расследующий дело режиссера Кирилла Серебренникова Александр Лавров занял должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей ряд руководителей силовых структур в регионах. Это касается начальников местных СК, МВД, ФСИН и других.

Были отправлены в отставку руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

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