Медведев извинился за пенсии, бедность и обвинил США

Завершилась очередная ежегодная конференция председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Медведева.

Так, в числе прочего в ходе конференции Дмитрий Медведев подвел итоги года для российской экономики. По словам председателя правительства РФ, у России есть огромный запас прочности и переживать, в общем-то, не за что. Это, убежден Дмитрий Медведев, обусловлено действенными мерами правительства в области экономики. Так, среди этих мер, например, Медведев назвал заложенной в бюджет цене на нефть в $40 за баррель.

Все хорошо в России, по мнению Дмитрия Медведева, и с нацпроектами. Так, по его словам, в государственном бюджете РФ есть порядка 24 триллионов рублей на их реализацию. Эти деньги, отметил Дмитрий Медведев, удалось собрать благодаря повышению НДС до 20 %.

Председатель правительства Российской Федерации подытожил, что с экономикой в стране все отлично. И было бы еще лучше, уверен он, если бы Соединенные Штаты Америки не вставляли России палки в колеса.

Коснулся в ходе своей конференции Дмитрий Медведев и непопулярной в народе пенсионной реформы. Любопытно, что решение об изменениях в пенсионной системе Медведев назвал решением "выстраданным", но лучшим для россиян. Он подчеркнул, что пенсионная реформа была принята именно для того, чтобы увеличить доходы жителей России.

Сказал в своем выступлении Дмитрий Медведев и пару слов о бедности в стране. Так, по его словам, к 2024 году правительство снизит ее уровень в целых два раза. Медведев подтвердил, что бедность — серьезная и насущная проблема для страны, но обратил внимание на то, что реальные доходы россиян растут год от года и продолжат расти. А растут они, подчеркнул Медведев, гораздо быстрее, чем в других странах. Так, например, указал председатель правительства РФ, в 2019 году они вырастят на 1,1 %. Дмитрий Медведев, отметим, имеет в виду, что если человек получал 10.000 рублей, то в следующем году он начнет получать уже на 110 рублей больше.

Высказался в своем выступлении Дмитрий Медведев и по поводу расстрелов в школах. Он заявил, что это мировая проблема, но Россия должна решать ее в первую очередь в рамках своей страны. Виноваты в первую очередь родители, считает Медведев, но доля вины в трагедиях также лежит и на государстве со школой.

В последнее время в обществе все чаще и чаще возмущаются необдуманным и резким высказываниям некоторых чиновников. Не обошел Дмитрий Медведев стороной и эту проблему. По его словам, очевидно, что людям у власти просто-напросто нужно "включать мозги", чтобы в разговоре о делах в стране или в общении с народом не сказать ненароком чего глупого.

Напоследок Дмитрий Медведев похвастался беспрецедентной ситуацией с безработицей в стране — она составляет чуть меньше 5 %, и заявил также, что Россия не намерена прекращать продажу своего леса Китаю.

Коснулся Дмитрий Медведев в своем выступлении и некоторых аспектов своей личной жизни. Так, председатель правительства РФ признался, что отпразднует Новый год под государственный гимн Российской Федерации, а после покатается немного на лыжах в Сочи.

О том, что огромное количество жителей страны живут за чертой бедности и едва сводят концы с концами, действующая власть знает. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что она выпустила брошюру с советами, как россиянам можно сэкономить. Так, в числе прочих, там говорится о том, что можно почаще протирать лампы в квартире. Это, уверены депутаты, позволит сэкономить российской семье 15-10 рублей в месяц.

Фото: соцсети

Читайте также:

Журналисты строят версии об исчезновении Дмитрия…