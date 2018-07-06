Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя

Заседание нижней палаты правительства посетили конгрессмены из США, которые приехали в Россию с визитом накануне предстоящей встречи Путина и Трампа. Наталья Поклонская решила не вставать в знак приветствия политикам, в отличие от остальных депутатов.

Фото: facebook.com/Леонид Дегтярев

Фотографию, где отчетливо видно, как Поклонская сидит на своем месте в то время, как другие политики стоят и аплодируют, выложил на странице в facebook Леонид дегтярев, бывший начальник управления PR "Корпорации развития Республики Крым".

Он напомнил о том, что члены американского конгресса ввели против России санкции.

Ранее "Правда.Ру" писала, о "драконовских мерах" против России заговорил американский сенатор Джон Нили Кеннеди, который посетил Москву в составе делегации конгресса США, сообщает "PolitPoste".

Сенатор предупредил, что в случае, если выявится причастность российской стороны к вмешательству в выборы конгресса, ответ от США будет "очень жестким".

Однако Кеннеди надеется, что такого исхода событий удастся избежать. Он заявляет, что в этом случае все зависит от действий России.