Китай: Крымский мост сделал полуостров русским навсегда

Строительство Крымского моста, соединившего Россию и Крым, во многом изменило жизнь полуострова. Но дело не только в экономических преимуществах. Символическое значение появления моста, чья протяженность составила 19 километров, не менее значимо.

Фото: pravda.ru

Сайт inosmi. ru собрал мнения экспертов об этом событии, значимом не только для России, но и для всего мирового сообщества.

Специалист по военным вопросам Сюньчжао Дуйши де Фансянпань убежден, что значение моста поистине велико.

Он напоминает, что когда Крым отделился от Украины, страна перестала снабжать полуостров газом и электричеством, однако теперь поставки угля, нефти и продуктов питания со стороны России будут бесперебойными. "Электростанции продолжают работать, на полках в магазинах снова появились продукты, снизился уровень безработицы", — констатирует он. В перспективах, по обещанию президента России, строительство в Крыму центра кораблестроения. Сюньчжао Дуйши де Фансянпань уверен, что, став частью России, полуостров достигнет того же процветания, что и в советские времена.

По его мнению, Крым — хорошая база для восстановления отрасли, занимающейся строительством авианосцев, а также — порт для ведения торговли Россией в Средиземном море.Говоря о символическом значении произошедшего, Сюньчжао Дуйши де Фансянпань утверждает: "Строительство Крымского моста приобрело национальное значение для России, а также продемонстрировало, что Крым теперь — неотъемлемая часть страны".

Специалист по военным вопросам Ту Цаоцзюнь отмечает, что по протяженности Крымский мост превзошел мост Васко да Гама в Португалии (17,2 километра) и стал самым длинным в Европе мостом через залив.

По его мысли, открытие моста будет способствовать развитию туризма на полуострове и повышению уровня благосостояния его жителей.

Что касается судостроительной отрасли, в советские времена в Крыму была сосредоточена большая часть всего военно-морского флота СССР, однако при распаде Советского Союза слабая экономика Украины не смогла поддерживать и развивать верфи. После же присоединения Крыма президент России пообещал вновь сделать его центром российского судостроения. Причина подобных обещаний — нехватка кораблей. Специалист считает, что после начала движения по Керченскому заливу, из-за упрощения транспортного сообщения, судостроение в Крыму станет развиваться быстрыми темпами, что, в свою очередь, решит проблему безработицы в регионе и создаст рабочие места для квалифицированных специалистов.

Ту Цаоцзюнь называет строительство Крымского моста особым событием для России. Он уверен, что строительство моста через пролив — не только знак принятия Крыма в состав РФ, оно укрепило в сердцах жителей полуострова чувство признательности к России. "После 20 лет неприкаянного существования, с постройкой моста Крым наконец-то воссоединился с родиной, — говорит он. — Думаю, сложно передать словами, что чувствуют сейчас крымчане".

О том, насколько важно строительство моста для жителей Крыма, говорит и специалист по вопросам международных отношений господин Ли.

"После того как по мосту началось движение, из Крыма в Россию можно попасть всего за несколько десятков минут", — констатирует он. Еще одним важным позитивным фактором господин Ли называет усиление экономического сотрудничества Крыма с Россией. Открытие моста, по его мысли, избавит полуостров от экономической зависимости от Украины, а также упростит товарные и пассажирские перевозки между Крымом и Россией. "Крым сможет стать частью российской экономической системы", — считает господин Ли. Еще один психологический бонус произошедшего — усиление у крымчан чувства принадлежности к России.

"Коренным населением Крымского полуострова всегда были русские, — отмечает он. — И территория всегда принадлежала России, поэтому местные жители так симпатизируют именно этой стране".

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