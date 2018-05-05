В полиции объяснили, за что в Москве задержали Навального

Алексей Навальный задержан за организацию незаконного митинга в центре Москвы. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом", — сказал представитель ведомства.
В центре российской столицы сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек. Некоторые из участников акции ведут себя агрессивно, против них полицейские применяли дубинки.
Как это бывает в подобных случаях, какого-либо плана у организаторов акции не было. Поскольку она не была согласована, то было очевидно, что попытки шествия и митинга будут пресекаться. Собственно, об этом в полиции предупредили заранее.
Напомним, Алексей Навальный отказался проводить шествие и митинг на проспекте Сахарова.
В настоящее время сторонники блогера перемещаются по центру Москвы, периодически перекрывая движение автомобилей. Задержания также продолжаются.
Сторонники Навального сегодня по его призыву вышли и в других городах. В большинстве митинги проходят без происшествий, поскольку были согласованы с властями. В среднем в них принимают участие от несколько десятков до двух-трех сотен человек. Исключение Москва, Санкт-Петербург и еще несколько крупных городов, где в акциях, по неофициальным данным, принимают участие по 1-2 тысячи человек.
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