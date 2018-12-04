СМИ: Трамп сам подошел к Путину на G-20

Российский дипломат Юрий Ушаков сообщил о том, что лидеры России и США имели непродолжительное общение в кулуарах саммита G20.
Президенты России и США общались в течение 10-15 минут, что называется,"на ногах".
Президент США Дональд Трамп отменил деловую встречу с российским лидером в рамках саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее Правда. Ру сообщала о том, насколько сведения об отмене встречи Трампа и Путина из-за Украины соответствуют действительности.
Однако, по словам Юрия Ушакова, американский президент первым направился к Владимиру Путину, а затем они поговорили накоротке.
"Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже рассказал", - прокомментировал информацию о беседе глав государств Ушаков.
Он также отметил, что Путин и Трамп общались на протяжении 10-15 минут. За это время президенты обсудили провокативные действия кораблей ВМС Украины на российской границе.
Фото: LIGA.net
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