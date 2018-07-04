Россия позвала оскорблявшего ее британского премьера на ЧМ-2018

Премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй российские власти отправили еще одно приглашение на ЧМ-2018. Это произошло после выхода английской команды в четвертьфинал мундиаля.



Россия испугала Великобританию

Однако Британия постоянно повторяла лишь, что она бойкотирует соревнования, проходящие в РФ, отмечает The Guardian. Не все остаются такими стойкими, так, шведский коллега Мэй Стефан Левен задумался о поездке в Самару, где сборная его родины встретится с английскими футболистами.

Также глава шведского МИД Маргот Вальстрем заявила о визите на ЧМ представителей правительства, хотя до этого страна объявила бойкот ЧМ.

Ранее Литва озвучила мысль о том, что бойкот российских соревнований провалился, представители СМИ поняли это намного раньше, о чем и рассказали на страницах различных газет и журналов.

Напомним, отношения меж Москвой и Лондоном усугубились на фоне дела Скрипаля. Английская сторона повела себя агрессивно и в ультимативном тоне, оскорбляя державу, начала принуждать Россию взять на себя вину за то, в чем она не считает себя повинной. "Правда.Ру" ранее писала, что в начале марта Мэй официально заявила: РФ с "высокой вероятностью" стоит за отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Якобы оба пострадали от вещества, которое некогда производилось на территории РФ. Этих данных Мэй хватило, чтоб посчитать, будто бы сейчас оно было сделано в России.

Тогда российский МИД заявил, что реакция англичан — это лишь свидетельство их неумения прощать и принимать поражение. Ведь Москва честно завоевала право провести на своей земле ЧМ-2018. Дело же Скрипаля — повод устроить скандал и убедить мир в том, что Россия — главный враг. При этом никаких конкретных данных о произошедшем в Солсбери у Лондона нет.

Читайте также:

Названы самые расточительные гости ЧМ-2018

Bild: болельщики ЧМ-2018 выпили почти все пиво в России