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Источник Правда.Ру

СМИ: большинство москвичей "плюнет" на скучные выборы Собянина

Политика

Во вторник закончился прием документов для регистрации кандидатов в мэры. Не все заявившиеся претенденты успели уложиться в срок по разным причинам. В итоге выборы мэра в этом году лишились демократических кандидатов. Значит ли это, что явка будет довольно низкой?

Такое развитие событий не исключается, так как часть москвичей осталась без своих претендентов на должность мэра. Илья Яшин, глава муниципалитета Красносельский, и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков не смогли выполнить условия для регистрации. Им необходимо было собрать подписи 110 местных депутатов в 110 районах Москвы, чтобы пройти муниципальный фильтр. Представители партии "Яблоко" отказались от участия в выборах из-за внутренних противоречий. 

В итоге подать документы вовремя смогли действующий мэр Сергей Собянин, он собрал почти 40 тысяч подписей избирателей и 115 подписей депутатов; глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бизнесмен Вадим Кумин (КПРФ), депутат Мосгордумы, Михаил Балакин (представляет партию "Союз горожан"), основатель строительной компании "СУ-155", также смогли преодолеть порог, сообщают "Ведомости".

В прошлый раз, когда выбирали мэра столицы, избиратели оппозиционера Навального обеспечили четверть явки. Сейчас непонятно, за счет чего мэрия убедит москвичей присутствовать на выборах. При этом власти Москвы должны в этом году увеличить этот показатель. 

Такой набор кандидатов означает, что доводы оппонентов Собянина будут направлены не против федеральной власти, как это было в случае с Навальным. Они будут касаться конкретно внутригородских проблем, считают эксперты. 

"В итоге с точки зрения развития мегаполиса содержательно близким кандидатом для менее политизированной части среднего класса и интеллигенции может оказаться сам Собянин - в ходе чемпионата мира по футболу стали видны плоды его политики "европеизации" городских пространств", - пояснил "Ведомостям" директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

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Темы выборы Россия Москва Собянин мэр Москвы выборы мэра Москвы
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