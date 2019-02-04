Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина

4 февраля большой ажиотаж в социальных сетях вызвала фотография главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на отчете у президента Российской Федерации Владимира Путина, которая появилась на официальном Twitter-аккаунте главы государства.

На фотографии цвет лица Дмитрия Рогозина не просто красный, а багровый. Россияне шутят, что Владимир Путин одним взглядом вогнал главу Роскосмоса в краску. Есть и такие, кто не поверил в серьезность происходящего. Некоторые пользователи считают, что фото имеет постановочный характер.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дмитрий Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов работать в Российской Федерации. По мнению главы Роскосмоса, в Украине сейчас нет перспектив для авиастроителей.

Фото: @KremlinRussia

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