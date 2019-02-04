Социологи: россияне недовольны действиями власти внутри и вовне страны

Опросы ведущих социологических служб вновь показывают снижение поддержки населением внешней и внутренней политики властей. Эта тенденция остается неизменной в течение полугода.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), успешной считают внешнеполитическую деятельность российского правительства лишь 45% граждан. Полгода назад этот показатель составлял 52%. А 23% респондентов называют внешнюю политику России провальной. При этом, за последнюю неделю уровень доверия министру иностранных дел Сергею Лаврову снизился более чем на 1%.

Аналогичный показатель главы правительства Дмитрия Медведева, который ранее падал быстрее, чем у главы МИДа, за этот же период сократился лишь на 0,4%. Работу Медведева одобряет 33,8% граждан, не одобряет — 51,4%.

Уменьшается и интерес россиян к главным темам российской внешней политики. Опросы Фонда "Общественное мнение" показали, что за событиями на Украине следят лишь 5% россиян, а в Венесуэле — 7%. Россиян в большей степени волновало состояние газового хозяйства в жилых домах — о них говорили 10% опрошенных.

При высоком уровне одобрения деятельности президента страны, этот показатель также за неделю снизился — с 62 до 61% по оценке ВЦИОМ. Доля не одобряющих работу Владимира Путина выросла с 28,9 до 30,1%. Если бы в ближайшее время в стране проходили президентские выборы, за Путина были бы готовы проголосовать 46% опрошенных.

Рейтинг партии "Единая Россия" упал с 32,3 до 32%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным ВЦИОМ большинство россиян считает свое будущее небогатым и безрадостным.

Источник фото: "Правда.Ру"

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