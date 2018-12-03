Омбудсмен пожалела, что разрешила домашние побои

Уполномоченный по правам человека в России признала, что закон о декриминализации насилия, был ошибочен.

Как заявила Татьяна Москалькова в рамках открытого урока "Права человека", удаление статьи об ответственности за домашние побои из УК РФ было неправильным решением. Она призвала принять новый закон о противодействии насилию.

"Я считаю, что декриминализация — ошибка, что нужно принимать закон о противодействии насилию в семье, — сообщила уполномоченный по правам человека в России.

Также Москалькова выступила за ратификацию стамбульской конвенции, призванной поддерживать систему защиты членов семьи. Сегодня угроза может таится и внутри семьи.

"Потому что сегодня человек, который находится в семейном пространстве, он не защищён от доминирования члена семьи, который наносит ущерб, но не переходит грань преступления, — добавила Москалькова.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье в феврале 2017 года. Проект документа внесли на рассмотрение в Госдуме несколько депутатов, среди прочих была сенатор Елена Мизулина.

Сейчас за первый эпизод, связанный с нанесением побоев в семье, предусмотрена административная ответственность — штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов. Повторное преступление уже рассматривается в рамках уголовного законодательства.

В марте 2018 года Татьяна Москалькова уже говорила о необходимости принятии закона по противодействию внутрисемейному насилию.

Ранее Правда. Ру писала, к чему может привести декриминализация семейного насилия.

Фото: rvs.su

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