Российская дипмиссия в Великобритании сделала заявление после информации, распространенной "Русской службой Би-би-си" о намерении Лондона увеличить численность военного контингента на территории Украины.
В посольстве РФ предупредили о неблагоприятном влиянии такого шага на межгосударственные отношения. Представители российского ведомства заявили, что подтверждение сведений издания о планах британских властей будут расцениваться в качестве "нового элемента масштабного военного присутствия" Великобритании на Украине.
"Данная информация "Би-Би-Си", если она соответствует действительности, представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине. Ранее нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска, — сообщил пресс-секретарь российского посольства в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
"Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет "Би-Би-Си", психологического воздействия и информационных операций в этой стране. Происходит это все, как мы видим, накануне президентских выборов на Украине", — отметил он.
Помимо этого, российский дипломат напомнил, что подобные действия не являются исключением в практике британских властей, которые почти пять лет назад поддержали государственный переворот на Украине.
"В свое время Великобритания поддержала переворот в Киеве и приход к власти так называемого "правительства победителей" в нарушение конституционного строя в стране. Сейчас же мы стали свидетелями спецоперации, масштабы и последствия которой еще предстоит оценить", — добавил представитель дипмиссии РФ в Лондоне.
Ранее Правда. Ру сообщала о том, что президент Украины надеется на присутствие войск НАТО на Украине.
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