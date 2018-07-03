Путина на пенсионную реформу уговорили Кудрин и Кириенко

Пенсионную реформу, уже вызвавшую резкое падение рейтинга президента России, равно как и социального самочувствия россиян "насоветовали" Владимиру Путину не силовики, а Алексей Кудрин и Сергей Кириенко.

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет инсайдерский телеграм-канал "Пяр во время чумы".

"Очень показательно, как пытаются убедить публику в том, что решение о пенсионной реформе, обрушившей рейтинги власти, принимали не Кудрин и его друзья-банкроты из НПФ, не правительство, а Совбез РФ. Мол, типа Патрушев виноват, в отставку его. Но истинный автор этой вредительской реформы — не "мальчик Назаров" из НИИ Минфина, а Алексей Леонидович Кудрин и руководимый им Центр стратегических разработок",- считают анонимные инсайдеры.

"И уговорил Путина начать эту реформу в день открытия чемпионата мира по футболу не Патрушев, не Медведев, а именно Кудрин. На пару с Кириенко. Они сказали ВВ, что реформу необходимо делать, иначе в следующем году Пенсионный фонд окажется не в состоянии платить пенсии уже вышедшим на пенсию",- уверенно рассказывает эксперт,- "Не случайно ведь в правительственном варианте реформы написано, что в 2019 году новых пенсионеров в стране не будет".

"Они также сказали Путину, что если сделать все быстро, то последствия для рейтингов власти будут минимальными. И ВВ сказал Кудрину и Кириенко "делайте". Но ни Кудрин, ни Кириенко не сказали Путину, что имеющиеся в АП выкладки социологов указывают на формирование долгосрочного и глубинного негатива населения в адрес власти в результате этой реформы",- делится редакция канала.

"Рейтинги могут стабилизироваться, но основной электоральный капитал Путина — "путинское большинство" будет полностью и безвозвратно разрушен. Лишить Путина "путинского большинства" накануне пресловутого трансферта власти — это значит иметь возможность продиктовать ему условия этого трансферта и фамилию/фамилии преемника", — поясняет она причины такого решения Кудрина-Кириенко.

"Вот глубинная задача авторов комбинации с этой реформой. И хотя ВВ сказал им "делайте", у него до сих пор остаётся несколько хороших вариантов для исправления ситуации. Именно эти варианты и будут скоро обсуждаться на Совбезе",- заключают авторы.