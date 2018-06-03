Российские системы ПВО защитят границы Руанды

Фото: Mil.ru

Россия и Руанда обсуждают поставку систем ПВО. Об этом стало известно от главы МИД Сергея Лаврова после его встречи с коллегой Луизом Мушикивабо.

Российский политик пояснил, что Москва рада такому сотрудничеству и видит будущее у этого союза в военно-технической сфере. Лавров добавил, что силовые структуры Руанды уже обеспечены вертолетами российского производства, машиной "Урал", а также стрелковым оружием.

Спикер рассказал и о том, что продолжится взаимодействие по линии спецслужб. Первостепенная задача этого сотрудничества — противостояние терроризму, пустившему "корни на континенте".

Особое внимание Лавров акцентировал на участии страны в миротворческих операциях ООН. Так, тысячи подданных Руанды участвуют в деле миротворчества. По мнению экспертов, они одни из самых лучших в этом деле. Руандцев отличает эффективность и дисциплина.

Кроме того, речь на переговорах шла и о сотрудничестве в рамках ООН, и о двусторонних проектах в сфере атомной энергетики, и о торговых отношениях. Также страны хотят соединиться в деле геологоразведки, медицины и сельского хозяйства.