Вице-канцлер Австрии призвал ЕС возродить отношения с Москвой

Настало время положить конец запретным мерам в отношении России. Такую позицию вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе транслирует Österreich.
По словам политика, Евросоюз обязан поменять свое отношение к Москве. Он пояснил, что от санкций, в первую очередь, пострадали страны, придумавшие эти санкции, в частности Австрия.
Штрахе также подчеркнул, что поведение европейских государств подтолкнуло РФ к союзу с Пекином. Пришло время ЕС и Москве "нормализовать" взаимоотношения в сфере экономики и политики.
Такие мысли австрийский политик озвучил в контексте вопроса корреспондента о том, как намерен ЕС реагировать на поведение Соединенных Штатов. Напомним, страна повысила тариф на сталь (25%) и алюминий (10%), ввозимые на свою территорию из Евросоюза, Канады и Мексики. Избежать санкций удалось лишь Аргентине.
Кроме того, поясним, что ЕС "отвернулся" от Москвы после того, как Крымский полуостров вошел в состав РФ в 2014 году. Государства посчитали адекватной реакцией введение против страны санкций. Россия ответила замещением импортных продуктов, подчеркнув, что с ней не стоит говорить на языке запретов.
Читайте также:
США получают ответные санкции от соседних стран
А что Россия? Выгодна ли Москве "война" Трампа с Европой
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что США придется уйти из страны, так они находятся там без каких-либо юридических оснований.
По теме Аркадия Бабченко возникает два вопроса. Один связан с гражданством этого "журналиста", а другой - о реакции Валентины Матвиенко...
В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Тысячам шведов уже вшили под кожу крошечные микрочипы. Их обычно внедряют в левую руку, что позволяет людям не испытывать неудобств в повседневной жизни.