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Источник Правда.Ру

Вице-канцлер Австрии призвал ЕС возродить отношения с Москвой

Политика

Настало время положить конец запретным мерам в отношении России. Такую позицию вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе транслирует Österreich.


Германия потребует отменить санкции против России?

По словам политика, Евросоюз обязан поменять свое отношение к Москве. Он пояснил, что от санкций, в первую очередь, пострадали страны, придумавшие эти санкции, в частности Австрия.

Штрахе также подчеркнул, что поведение европейских государств подтолкнуло РФ к союзу с Пекином. Пришло время ЕС и Москве "нормализовать" взаимоотношения в сфере экономики и политики.

Такие мысли австрийский политик озвучил в контексте вопроса корреспондента о том, как намерен ЕС реагировать на поведение Соединенных Штатов. Напомним, страна повысила тариф на сталь (25%) и алюминий (10%), ввозимые на свою территорию из Евросоюза, Канады и Мексики. Избежать санкций удалось лишь Аргентине.

Кроме того, поясним, что ЕС "отвернулся" от Москвы после того, как Крымский полуостров вошел в состав РФ в 2014 году. Государства посчитали адекватной реакцией введение против страны санкций. Россия ответила замещением импортных продуктов, подчеркнув, что с ней не стоит говорить на языке запретов.

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Темы россия санкции евросоюз политика
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