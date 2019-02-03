Трамп хотел взять кредит в Deutsche Bank в 2016 году, но получил отказ

2 февраля американская газета The Wall Street Journal узнала о попытке Дональда Трампа взять кредит в Deutsche Bank в 2016 году. Заявка на выдачу кредита поступила от компании Trump Organization, владельцем которой является действующий президент США Дональд Трамп.
На тот момент, Дональд Трамп был кандидатом в президенты, поэтому в банке с осторожностью отнеслись к одобрению заявки. Даже несмотря на то, что компания утверждала, что потратит полученные средства на развитие своего гольф-клуба, банковские служащие не одобрили кредит, так как посчитали, что полученные деньги с высокой вероятностью могут быть использованы в предвыборной кампании Трампа.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о законопроекте, который был внесен в Конгресс США. Конгрессмены хотят отобрать право американского президента на ядерный удар. Для этого конгрессмены предлагают изменить официальную политику США и отказаться от применения ядерного оружия.
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