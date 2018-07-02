День после финала ЧМ-2018 могут сделать выходным

День после финала ЧМ-2018 могут сделать выходным - если в нем будет участвовать сборная Россия. Причем вне зависимости от победы или поражения - россияне в обоих случаях вряд ли на следующий день смогут работать.

Как сообщили источники Pravda.ru в Госдуме, такая идея неофициально обсуждается представителями разных фракций парламента. "Это не проект закона, не какое-то официальное решение. Встречаемся же, общаемся, обсуждаем вот - если наши вдруг пройдут в финал, надо делать выходной",- сообщили они.

"Потому, что если Россия выиграет Чемпионат мира, это будет действительно народный праздник. А если проиграет, то сами понимаете, наш народ имеет особенность запивать горе и на следующий день какая работа",- добавил источник.

"Каким образом будет это сделано? Вариантов много, можно обратиться к главам регионов, чтобы они обратились к работодателям, может это будет обращение к президенту с просьбой о введении такого выходного, может быть еще как-то",- пояснил депутат.

"Кто-то скажет, что это будет потеря для экономики? А не потеря для экономики миллионы похмельных граждан после великой победы или поражения в финале Чемпионата мира? Кто-то хотел бы получить оборудование, сделанное похмельным мастером или полечить зубы у похмельного стоматолога?",- считает парламентарий.

"Нет, назвать организаторов, так сказать, не могу - это общее, "народное" творчество. Почему не предлагается как проект уже? Ну, как вам сказать? Все мы суеверные. Давайте не сглазим",- заключил он.