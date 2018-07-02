Ксению Собчак пригласили на свалку

Экс-кандидат в президенты уже приезжала в Самарскую область остановить произвол, но он продолжается.

Ксения Собчак. Фото: Fotodom.ru

Жители расположенного рядом с Тольятти села Васильевка выступили в соцсетях с просьбой о помощи. На протяжении нескольких месяцев они пытаются предотвратить строительство огромного мусорного полигона на окраине деревни. Региональные власти предпочитают не вмешиваться в противостояние и васильевцы решили напрямую обратиться к известному публичному политику и журналистке Ксении Собчак, которая уже в курсе этой проблемы, так как приезжала ранее в Самарскую область в рамках предвыборной кампании.

Пользуясь затишьем на время проведения Чемпионата мира по футболу, недобросовестные организаторы полигона пытаются пропихнуть свой проект. Особое негодование граждан вызвали подтасовки и фальсификации, к которым, по их мнению, прибегли лоббисты свалки из компаний "ЭкоВоз" и "ЭкоРесурсПоволжье", связанных с депутатом областной Думы Денисом Волковым. Речь идет о массовом голосовании на общественных слушаниях совершенно посторонних людей, не имеющих к Васильевке никакого отношения. Сторонников свалки на прошлой неделе привезли откуда-то специальными автобусами и оплатили их волеизъявление в пользу строительства полигона. Разгневанные жители опубликовали в соцсетях несколько видеороликов, подтверждающих их слова.

При этом многих жителей Васильевки о проведении самих слушаний не известили, и они узнали о них совершенно случайно. Пришедших на место проведения мероприятия деревенских даже не хотели пускать в зал слушаний, объясняя, что их нет в списках у организаторов. По данным СМИ, сначала "ЭкоРесурсПоволжье" попыталось вовсе отменить слушания, оспорив их проведение в суде, но служители юстиции не пошли у них на поводу. И тогда в Васильевку поехали автобусы с проплаченными голосующими.

Изложив все эти факты на своих страницах в соцсетях, жители деревни обратились за помощью к Ксении Собчак, которая в марте 2018 года посетила Самарскую область в качестве кандидата на пост президента России и узнала о проблемах села Васильевка. Она ранее уже поддержала их борьбу против этой свалки, и теперь васильевцы вновь надеются на ее участие. Напомним, что в опубликованном на Youtube ролике Собчак выступила "против захоронения мусора в непосредственной близости от жилых домов и садовых участков".

Не ограничившись декларациями, Собчак тогда обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить планы строительства свалки и деятельность ГК "ЭкоВоз". Результатом этого стал визит в компанию сотрудников Следственного комитета. О результатах работы следователей пока не сообщалось.

Как сообщалось ранее, бюджет строительства полигона по сортировке и захоронению мусора достигает одного миллиарда рублей. Для Самарской области это огромные деньги, поэтому настойчивость лоббирующей свалку ГК "ЭкоВоз" удивления не вызывает. Другой заинтересованной в полигоне компанией является ООО "ЭкоРесурс­Поволжье", принадлежащее жене экс-руководителя "ЭкоВоза" Алене Душковой. Площадь мусороперерабатывающего комплекса по документам составляет 108 гектар, а годовая мощность приема и утилизации мусора — 200 000 тонн.

Учитывая остроту проблем с работой свалок и мусорных полигонов, вспыхивающих в последнее время в самых разных регионах России, предсказать исход противостояния жителей Васильевки с ГК "ЭкоВоз" практически не представляется возможным. Определенную надежду внушает история вопроса — место предполагаемого расположения свалки за последние годы неоднократно менялось, возможно, что скандальный полигон вновь "сменит прописку".

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что необходимо пользоваться прогрессивными, экологичными способами ликвидации отходов, и обязательно консультироваться с местными жителями по вопросам промышленного сжигания мусора. Однако пока, судя по всему, такой шаг в регионе не рассматривается.